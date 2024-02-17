Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. На Мюнхенской конференции по безопасности большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией, пишет 17 февраля газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Только самые стойкие сторонники Украины готовы сказать, что она может победить Россию. Но большинство присутствующих не готовы сказать это», — сказано в публикации.

Как отмечает репортёр издания, конференцию «накрыла тень», за закрытыми дверями сторонники Украины скептически отзываются о возможности её победы над Россией в ближайшем будущем.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на конференции министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что противостояние между Западом и Россией будет длиться несколько десятилетий, а на европейском континенте появятся «линии раздела».

Президент Чехии Пётр Павел в ходе того же мероприятия рассказал, что чешские власти нашли возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. Однако данные снаряды могут быть куплены, только если другие западные государства выделят на это деньги, уточнил Павел.

Глава МИД Италии Антонио Таяни в свою очередь объяснил, почему вступление Украины в НАТО, с его точки зрения, опасно для всех. По его словам, вопрос требует осторожного подхода, потому что придётся воевать с Россией. Вместе с тем Таяни сообщил, что министры иностранных дел стран — членов «Группы семи» обязались ужесточать антироссийские санкции и активизировать усилия по борьбе с их обходом.

Также министры иностранных дел «Группы семи» в своём заявлении пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не «заплатит» за нанесённый Украине ущерб.