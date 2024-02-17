Берлин, 17 февраля, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с оптимизмом заявил, что США останутся «стратегическим партнёром», другой альтернативы нет. По его словам, никакого предательства в вопросе затягивания одобрения нового пакета военной помощи со стороны Вашингтона нет. Об этом украинский лидер сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский подчеркнул, что финансовая помощь США «жизненно важна для Украины».

«Мы рассчитываем на США как на нашего стратегического партнёра, что они останутся стратегическим партнёром. Если мы говорим про альтернативу, значит это не стратегический наш партнёр», — выразил Зеленский мнение о помощи союзника.

Он подчеркнул в очередной раз, что очень рассчитывает на то, что Конгресс США наконец-то примет решение о выделении Украине нового пакета помощи. В этой связи глава киевского режима не стал развивать мысль о том, можно ли назвать нынешнее отношение Соединённых Штатов предательством.

«Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, я не думаю, что наш стратегический партнёр может позволить себе не поддержать Украину», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву). В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее указанный законопроект был утверждён Сенатом США. При этом спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

На Мюнхенской конференции по безопасности большинство присутствующих со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией, написала 17 февраля газета Politico.

Зеленский своими собственными заявлениями доказал, что украинские власти воюют только за деньги, написала 17 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.