Вашингтон, 17 февраля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Власти США рассматривают переход Авдеевки под контроль российской армии как плату за бездействие Конгресса, заявила 17 февраля пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Такова цена бездействия Конгресса. Украинцы продолжают храбро сражаться, однако их запасы вооружений истощаются», — сказала она.

По её словам, палате представителей необходимо без промедления одобрить запрос о дополнительном финансировании для ВСУ, чтобы США могли поставить украинской армии боеприпасы для артиллерии и другое оборудование.

Как передавало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 17 февраля, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне. Хотя ещё вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, продолжались бои.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что ВСУ пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия и ответственность за это лежит не на Киеве. У России, добавил он, есть военное преимущество.

Американский телеканал Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента России Владимира Путина. В материале говорится, что освобождение города укрепит моральный дух российской армии в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что быстрый выход ВСУ из Авдеевки означает смену задачи. Киев просто ждёт благоприятной ситуации, когда придёт новое вооружение, пояснил аналитик.