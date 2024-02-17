Москва, 17 февраля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. В сдаче позиций ВСУ в Авдеевке наблюдается элемент быстрого отступления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что ВСУ на сегодняшний день испытывают снарядный голод и несут очень большие потери. К тому же наблюдается усталость украинских бойцов из-за поражений на линии фронта, уточнил эксперт.

По мнению Глазунова, в данных условиях задачей главы киевского режима Владимира Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского является сохранение украинской армии, поэтому таких мясных штурмов, как при экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном, не будет.

Сейчас задачей Зеленского является сохранение того, что у него есть, пока не поступит западная помощь, не придут снаряды, не пополнятся воинские формирования, отметил эксперт. Он высказал мнение о том, что поэтому и было принято решение отвести украинские войска, подождать, пока ситуация как-то не стабилизируется.

По данным военного эксперта, в сдаче позиций ВСУ наблюдается элемент быстрого отступления, отхода и это делается для того, чтобы сохранить личный состав, вооружение и закрепиться на новых позициях до тех пор, пока не будет проведена до конца мобилизация и не пройдут обучение новые бойцы.

Он напомнил, что Германия, Франция и Великобритания ведут подготовку украинских военнослужащих, в Польше также планируют открыть тренировочный центр для украинской армии.

«Поэтому Киев просто ждёт благоприятной ситуации, когда придёт новое вооружение, придут танки, оружие, снаряды», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские военные, бросая раненых бойцов, хаотично бегут из Авдеевки, а не «выходят», как ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Он также отметил, что украинские военные оставляют много брошенных раненых, которых находят российские военнослужащие и которым они оказывают медпомощь. Кроме того, ВСУ, покидая Авдеевку, бросают технику, добавил Гагин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля, комментируя на Мюнхенской конференции по безопасности отвод ВСУ из Авдеевки, заявил, что это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Перед этим главком ВСУ Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.