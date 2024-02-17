Вашингтон, 17 февраля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Освобождение Авдеевки является значительной победой президента России Владимира Путина. Об этом 17 февраля заявил американский телеканал Fox News.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в конфликте на глазах у всего мира», — говорится в материале, опубликованном на главной странице канала.

Отмечается, что освобождение Авдеевки укрепит моральный дух российской армии в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне. Командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, это решение он назвал единственно правильным.

Эту же информацию на Мюнхенской конференции подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он объяснил, что украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия, а ответственность за это лежит не на Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение об отводе войск из Авдеевки связано не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а со способностью действовать только за большие деньги и только против мирного населения.

Военнослужащие Вооружённых сил РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города, а также над администрацией Авдеевки. Кроме того, сообщалось об установке российских флагов в других важных пунктах на территории Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, а также на здании железнодорожного вокзала.