Париж, 17 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Дополнительная помощь Киеву в размере €3 млрд в рамках соглашения между Францией и Украиной является безумием. Об этом 17 февраля заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы видим, что для поддержки [главы киевского режима Владимира] Зеленского не останавливаются даже перед самыми безумными затратами», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, всего две недели назад президент Франции Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами ЕС настоял на доведении помощи Украине до €50 млрд, причём из этой суммы доля Франции составит €9 млрд.

«Теперь к этому надо прибавить ещё €3 млрд на военную помощь», — отметил парламентарий.

Он добавил, что наличие у Франции огромного долга, который превышает €3 трлн, требует осмотрительности и осторожности в расходах.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семёрки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году, сказал французский президент.

В Елисейском дворце уточнили, что соглашение заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит €3 млрд военной помощи Киеву. Документ включает поставки современного оружия и оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.