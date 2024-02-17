Варшава, 17 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Украина не сможет вернуть Крым, однако может потерять ещё больше своих территорий. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Он призвал украинцев быть реалистами и главным образом защищаться, чтобы не потерять ещё больше территорий.

«Потому что перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной ввиду того, что происходит на фронте», — сказал он в интервью изданию Rzeczpospolita.

По мнению польского военного, единственным решением конфликта между Россией и Украиной может стать корейская модель, то есть зона разъединения войск. Он заявил, что в противном случае конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан».

Тем временем ВСУ продолжают терять ранее занятые города.

Как сообщало ИА Регнум 17 февраля, украинские военные вышли из Авдеевки. Глава киевского режима Владимир Зеленский оправдал отступление нехваткой западного оружия. Также он сообщил, что хочет сохранить жизни военных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявление сказала, что Зеленский может «воевать» только за большие деньги и только с мирными людьми.

18 января российские войска освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

25 декабря 2023 года ВС РФ вытеснили военных киевского режима из Марьинки в ДНР. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что освобождение Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от ВСУ. Это также позволило российским военным существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка.