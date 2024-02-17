Москва, 17 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ, а также пункты дислокации иностранных наёмников противника и сил специальных операций, сообщило 17 февраля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Конашенков сообщал, что российские войска в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. ВС РФ атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были нанесены по заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны ВСУ.

Официальный представитель Минобороны 17 февраля также проинформировал, что на южнодонецком направлении подразделения российских войск улучшили тактическое положение. Более выгодные рубежи и позиции были заняты также на краснолиманском и донецком направлениях. В течение суток средства ПВО РФ сбили 47 беспилотников противника, семь снарядов HIMARS и три ракеты Harm.