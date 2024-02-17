Москва, 17 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 315 военных на краснолиманском направлении. Об этом 17 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка «Гиацинт-С», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Ямполовки и Торского (ДНР) и населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за неделю более 1585 военных на краснолиманском направлении. Он добавил, что ВСУ также потеряли четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 14 атак противника.