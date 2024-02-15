Москва, 15 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом 15 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сегодня утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сказал Конашенков.

Он отметил, что предприятия, по которым был нанесён удар, осуществляли производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, миномётных боеприпасов. Также были поражены заводы, производившие топливо для военной техники ВСУ.

Представитель Минобороны подчеркнул, что цель удара достигнута, все объекты были поражены.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект».

Конашенков 10 февраля проинформировал, что российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины с 4 по 10 февраля. ВС России атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были нанесены по украинским заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны.