Авдеевка, ДНР, 16 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские войска окружают 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, переброшенную в город Авдеевку ДНР. Это следует из заявления заместителя командира бригады Родиона Кудряшова, опубликованного изданием «Страна. ua» в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По его словам, местами сложилась критическая ситуация. Где-то наблюдается окружение на 360 градусов, где-то — на 180. Штурмовые действия могут дать возможность для прорыва, полагает замкомандира.

Говоря о действиях ВСУ в Авдеевке, он заявил, что бригада выполняет приказы украинского Генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, 3-я штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная в Авдеевку в качестве подкрепления, назвала своим «новым домом» коксохимический завод на северо-западной окраине города. Бойцы тем самым напомнили о боях за предприятие «Азовсталь» в Мариуполе.

Официальный представитель украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой 14 февраля заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей. Позже командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о подготовке новых позиций в Авдеевке.