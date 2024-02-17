Над территорией Брянской области уничтожили пять украинских БПЛА
Богомаз: силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью
Брянск, 17 февраля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Брянской области нейтрализовали пять украинских беспилотников, сообщил 17 февраля губернатор региона Александр Богомаз.
«Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена, отметил глава Брянской области.
По его словам, пострадавших и разрешений нет. На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Ночью 17 февраля на территории Людиновского района Калужской области была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских беспилотника, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Также в ночь на 17 февраля украинские беспилотники уничтожили в небе над Белгородской областью и на подлёте к Воронежу. В результате очередной попытки ВСУ атаковать никто не пострадал, разрушений нет.