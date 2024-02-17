Брянск, 17 февраля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Брянской области нейтрализовали пять украинских беспилотников, сообщил 17 февраля губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена, отметил глава Брянской области.

По его словам, пострадавших и разрешений нет. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля над Унечским районом в Брянской области уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ночью 17 февраля на территории Людиновского района Калужской области была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских беспилотника, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Также в ночь на 17 февраля украинские беспилотники уничтожили в небе над Белгородской областью и на подлёте к Воронежу. В результате очередной попытки ВСУ атаковать никто не пострадал, разрушений нет.