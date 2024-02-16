Брянск, 16 февраля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник-разведчик самолётного типа над территорией Брянской области, сообщил 16 февраля глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано, сотрудники оперативных служб работают на месте события, добавил губернатор.

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