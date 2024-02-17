Воронеж, 17 февраля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. В ночь на 17 февраля силами противовоздушной обороны России на подлёте к Воронежу были уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что обнаруженные и сбитые на подлёте к городу БПЛА были самолётного типа.

Точной информации о возможных повреждениях на земле ещё нет.

Предварительно известно, что в результате очередной попытки ВСУ атаковать никто не пострадал, разрушений нет.

Гусев подчеркнул, что держит оперативную ситуацию на контроле.

Как передавало ИА Регнум, российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 405 украинских беспилотников. Об этом на брифинге 16 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ночью 17 февраля на территории Людиновского района Калужской области была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских беспилотника. Глава региона Владислав Шапша сообщил к утру о ещё трёх сбитых украинских БПЛА над Калужской областью.

Российские штурмовики Су-25 поразили авиаракетами замаскированные позиции ВСУ на донецком направлении.