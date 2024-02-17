Калуга, 17 февраля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Ночью 17 февраля на территории Людиновского района Калужской области была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал в Telegram-канале глава области.

Как передавало ИА Регнум, два беспилотника самолётного типа ночью 17 февраля сбили в воздушном пространстве Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Средства ПВО сработали в районе села Вислая Дубрава Губкинского городского округа.

Украинские боевики 16 февраля обстреляли сёла Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — у автомобиля выбито лобовое стекло, пострадал водитель. Мужчину с контузией доставили в больницу. Также была повреждена линия электропередачи.

Второй раз за ночь в Курской области 17 февраля власти объявили ракетную опасность.