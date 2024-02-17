Вашингтон, 17 февраля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Простые американцы не понимают, какой мощной силой обладает государственная цензура в стране. Об этом заявил бизнесмен-миллиардер Илон Маск в ответ на высказывание предпринимателя в сфере интернет-технологий Дэвида Сакса о том, что он рад жить в США, где у него «есть свобода слова и свобода от политических преследований».

OnInnovation Илон Маск

Макс написал в соцсети Х, что он и его компании «подверглись атакам» и общество так и не понимает даже крошечной доли мощи государственно-промышленного комплекса цензуры.

«Я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе X была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе предпочитают скрывать правду об украинском конфликте и контрнаступлении ВСУ. Об этом в 2023 году заявлял американский инвестор Дэвид Сакс.

Илона Маска возмутили данные о «приказе» президента США Джо Байдена ограничить в Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена) распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Президент России Владимир Путин не потерпит поражение в конфликте на Украине, заявил Маск.