Вашингтон, 24 июля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. На Западе предпочитают скрывать правду об украинском конфликте и контрнаступлении ВСУ. Обман раскрыл американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс.

Bardline.info Ложь

В своём посту в Twitter он наглядно продемонстрировал публикации в газете The Telegraph за прошлые месяцы, где британский полковник в отставке Ричард Кемп утверждает о «провале» и «приближающемся коллапсе» России, также он заявил о «страхе перед контрнаступлением» Украины.

При этом в статье Кемпа от 21 июля название сменилось на «Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет», соответствующую фотографию также приложил Сакс.

Бизнесмен отметил, как это начиналось и как закончилось в итоге.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля президент России Владимир Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды. Власти западных стран боятся правды, этим и объясняются вводимые ими запреты на вещание российских телеканалов. отметил глава государства. У России много друзей на Западе, но власти этих стран навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно, сказал Путин.