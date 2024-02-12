Вашингтон, 12 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Американского предпринимателя Илона Маска возмутили данные о «приказе» президента США Джо Байдена ограничить в Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена; принадлежит организации Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена) распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Michael M. Santiago / Global Look Press

«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск.

Утверждение о попытках главы Белого дома помешать распространению в Сети интервью лидера России опубликовал в соцсети Х активист Ян Майлз Чон.

Как передавало ИА Регнум, интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсонупосмотрели более миллиарда человек во всём мире, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что никогда в истории журналистики не было такого интервью.

В том числе беседа Путина и Карлсона вошла в тренды просмотров социальной сети Х в США с подавляющим числом упоминаний.

Интервью вызвало шквал критики в Белом доме и ведущих медиа Штатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию на беседу главы государства и американского журналиста, назвала её истерикой. Она заявила, что такое поведение только выявляет их ложь.

Беседу Путина с Карлсоном опубликовали 9 февраля. Президент значительную часть встречи посвятил истории России, а также рассказал об относительно недавнем появлении Украины. Он отметил, что «украинец» — это не отдельная этническая группа, а указание на проживание человека на окраине российского государства.