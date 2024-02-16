Курск, 17 февраля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. В Курской области в ночь на 17 февраля работают средства противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

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Он добавил, что в области сохраняется объявленный ранее режим ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области в ночь на 17 февраля объявили ракетную опасность. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Поздним вечером 16 февраля объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области.

Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 405 украинских беспилотников. Об этом на брифинге 16 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.