Губернатор Старовойт: в Курской области работают средства ПВО
Курск, 17 февраля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. В Курской области в ночь на 17 февраля работают средства противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Он добавил, что в области сохраняется объявленный ранее режим ракетной опасности.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской области в ночь на 17 февраля объявили ракетную опасность. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Поздним вечером 16 февраля объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области.
Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 405 украинских беспилотников. Об этом на брифинге 16 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.