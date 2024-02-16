Курск, 17 февраля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. В Курской области в ночь на 17 февраля объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», — написал он в Telegram-канале.

Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице гражданам посоветовали зайти в подземные переходы, паркинги или ближайшие здания.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 14 на 15 февраля беспилотник ВСУ атаковал Курскую область. В результате возник пожар на нефтебазе. Пострадавших не было. Для тушения привлекались пожарные поезда. Всего было задействовано 165 человек и 35 единиц техники.

Поздним вечером 16 февраля объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородской области. Население попросили не покидать дома и не приближаться к окнам.