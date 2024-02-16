Вашингтон, 16 февраля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил своей администрации наладить прямой диалог с Москвой в связи с предполагаемой разработкой Россией противоспутникового оружия. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 15 февраля в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, по распоряжению Байдена будет предпринят ряд первоначальных шагов. Это регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с союзниками и партнёрами США, а также с теми странами, чью сферу интересов это затрагивает.

«Мы продолжим внимательно следить за действиями России и продолжим относиться к этому очень серьёзно», — сказал Кирби.

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