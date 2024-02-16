Белгород, 16 февраля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко скончался 15 февраля в результате травм, полученных после обстрела города со стороны ВСУ, сообщили в университете.

Евгений Силантьев/ТАСС

«В результате полученных травм после вчерашнего обстрела вчера вечером скончался Дмитрий Проценко, обучавшийся на заочном отделении института общественных наук и массовых коммуникаций БелГУ. Скорбим и соболезнуем родным и близким», — сказано в сообщении в Telegram-канале вуза.

Проценко учился на заочном отделении по направлению «теология», сообщили в пресс-службе университета «РИА Новости». Во время обстрела студент не успел добежать до подвала, получил ранение в голову и умер в реанимации.

Днём ранее, 15 февраля, в вузе сообщали, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибла сотрудница университета Любовь Губкина, а также дочь одного из студентов медицинского колледжа БелГУ.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили для атаки реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения получили 19 человек. Четверо пострадавших были доставлены в Москву, все раненые получают необходимую помощь.

МИД РФ заявил, что удар ВСУ по Белгороду является терактом, и Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН. Киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России, добавил МИД.

Память жертв обстрелов ВСУ будет увековечена, заявил 16 февраля Гладков. Сейчас принимается решение по разработке концепции мемориала и выбирается место его расположения, сообщил губернатор.

Военкор Евгений Поддубный сообщал, что российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт РСЗО Vampire, который наносил удары по Белгороду. Боевики киевского режима перемещали систему в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода.