Белгород, 16 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о намерении установить памятник жертвам обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас принимается решение по разработке его концепции и поиску локации, сообщил он в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В ближайшее время, когда определимся с локацией, обязательно расскажем жителям, чтобы всем вместе обсудить эскизы мемориала. А после согласования постараемся в кратчайшие сроки изготовить и установить памятник всем невинно убиенным жителям Белгородской области», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что за разработку проекта будущего мемориала взялся именитый скульптор, член Московского Союза художников Андрей Коробцев.

«Пригласили на встречу известного скульптора, члена Московского Союза художников Андрея Сергеевича Коробцева, прославившегося изготовлением памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, труженикам и великим людям России. Среди его самых выдающихся работ — мемориальный комплекс памяти советских солдат, павших в боях под Ржевом, а также мемориальный комплекс «Курская Битва», — написал Вячеслав Гладков.

Об добавил, что скульптор вырос в городе Губкине Белгородской области и очень тяжело переживает трагические события на малой родине, поэтому, не раздумывая, принял предложение разработать проекты мемориала.

Также глава региона пояснил, что увековечить память погибших предложили жители Белгородской области. Он отметил, что сейчас вблизи места гибели мирных граждан 15 февраля после обстрела ВСУ появляются стихийные мемориалы. На фото к посту видно, что люди приносят к ним цветы и игрушки.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ осуществили террористический акт против мирных жителей Белгорода 15 февраля. В результате ракетного удара по городу погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву на лечение.

СМИ стало известно, что удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire нанёс расчёт, состоявший из радикалов-нацистов украинского подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ терактом и призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ в этой связи. По её словам, все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно они идут.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт РСЗО Vampire, который наносил удары по Белгороду. Военные киевского режима перемещали систему в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода.