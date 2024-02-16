Москва, 16 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. «Аэрофлот» завершил процесс урегулирования иностранного лизинга ещё по семи воздушным судам, сообщила 16 февраля пресс-служба авиакомпании на своём сайте.

РИА Новости/Илья Наймушин

«В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении семи воздушных судов с двумя группами лизингодателей», — сказано в сообщении.

В «Аэрофлоте» отметили, что договоренности по этим сделкам были достигнуты в конце 2023 года, а в 2024-м были закончены технические этапы.

После этого требования лизингодателей к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» были прекращены. Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолётов — «Страховая компания «НСК».

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам развития воздушных перевозок заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счёт неё обновлять авиапарк. Он отметил, что это непростая задача, но над ней нужно интенсивно работать. Глава государства подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиями по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.

15 января премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.

Глава компании «Аэрофлот» Сергей Александровский 19 января заявил, что предприятие планирует к 2030 году получить 339 новых самолётов российского производства. Он сообщил, что компания заказала 89 ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet, 210 самолётов МС-21 и 40 самолётов Ту-214. Увеличение авиапарка позволит расширить географию полётов компании, подчеркнул Александровский.

В марте 2023 года директор департамента авиационной промышленности Минпромторга заявила ИА Регнум, что российский авиапарк будет полностью оснащён отечественными самолётами в течение ближайших пяти-семи лет. К 2030 году в стране необходимо заместить более тысячи лайнеров.