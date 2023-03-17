Ростов-на-Дону, 17 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти-семи лет планируется полностью заменить российский авиапарк отечественными самолётами. Об этом 17 марта заявила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«На сегодняшний день поставлена задача в течение пяти-семи лет полностью заменить парк отечественными самолётами», — сказала Панина в ходе программы «Федеральная практика» в Ростове-на-Дону.

По её словам, до 2030 года необходимо заместить больше 1 тыс. самолётов. Сейчас активными темпами наращиваются производственные мощности предприятий промышленности.

Она отметила, что в настоящее время самолёты, которые собираются в России, почти на 100% состоят из российских компонентов, они имеют основные узлы и агрегаты отечественной разработки и производства.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании ощутили нехватку свечей зажигания для Superjet.