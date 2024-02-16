Москва, 16 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции в течение минувшей недели нанесли поражение подразделениям ВСУ на донецком направлении в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка, сообщило 16 февраля Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника на данном направлении за неделю составили более 1820 военнослужащих, также ВСУ потеряли 11 танков, 14 боевых бронированных машин и другую технику.

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