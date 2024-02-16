Москва, 16 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за неделю более 1585 военных на краснолиманском направлении. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВСУ также потеряли четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Представитель Минобороны отметил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 14 атак противника.

Кроме того, было нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Торское (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 305 военных и 15 машин, в том числе Bradley. Он уточнил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ.