Москва, 16 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Российские войска за период с 11 по 16 февраля нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 февраля на брифинге.

Станислав Красильников /РИА Новости

Он отметил, что поражённые ударами предприятия выпускали и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, производили боеприпасы и топливо для военной техники.

Также на минувший неделе были уничтожены склады военно-технического имущества, пункты дислокации подразделений ВСУ и формирований националистов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект».