Москва, 16 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В плен Вооружённым силам России за неделю сдались 35 украинских военных, сообщил 16 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Павел Лисицын

«В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих», — информировал он.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля стало известно, что российские бойцы взяли в плен шесть украинских боевиков. Видео опубликовано в Telegram-канале штурмового отряда «Чёрная мамба». Пленные оказались идейными нацистами. У них обнаружили шевроны с неонацистской символикой и татуировки со свастикой. Их передали в обменный фонд.

10 февраля Конашенков уточнил, что за прошедшую неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ.

Российские подразделения используют в зоне проведения СВО психологическое оружие, транслируя через колонки, установленные на специальных бронетранспортёрах, похоронные марши и призывы сдаваться. Призывы звучат на русском и украинском языках, иногда их также дублируют на английском, чтобы донести информацию до иностранных наёмников ВСУ. Всем, кто решит сдаться в плен, гарантируется жизнь и безопасность.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отмечал, что распорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ. Им предписано полноценно спать, два раза в день гулять и три раза питаться. Также он рассказал, что украинцев не принуждают к раскрытию информации, их лечат, не бьют, не издеваются, кормят и даже дают сигареты. Есть у украинцев и возможность связаться с родственниками.