Москва, 16 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские подразделения используют в зоне проведения СВО психологическое оружие, транслируя через колонки, установленные на специальных бронетранспортёрах, похоронные марши и призывы сдаваться, сообщило 16 февраля Министерство обороны.

Минобороны России. Кадр из видео

Звук слышен в радиусе около 5 км. Такое психологическое оружие используют обычно в тёмное время суток, поскольку днём существует угроза атаки бронетранспортёров с помощью дронов, отметила пресс-служба ведомства.

Призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, иногда их также дублируют на английском, чтобы донести информацию до иностранных наёмников ВСУ. Всем, кто решит сдаться в плен, гарантируется жизнь и безопасность.

«Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, могут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям. Каждый из вас может закончить эту войну, каждый из вас может вернуться к своим родным и близким», — говорится в опубликованной Минобороны записи трансляции.

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Иногда для отвлечения внимания бойцов ВСУ через колонки включают звуки движущейся военной техники, в других случаях — крики детей, женщин, чтение списков фамилий погибших военнослужащих ВСУ, рассказал один из солдат ВС РФ. Он отметил, что вследствие применения такого психологического оружия бойцы ВСУ на некоторых опорных точках противника сдавались без сопротивления.

Как передавало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года военнослужащие подразделений ВС РФ сообщили журналистам о мощном деморализующем влиянии на бойцов ВСУ трансляций похоронных маршей и криков женщин и детей. Также бойцы этого подразделения транслировали рядом с позициями ВСУ данные о потерях украинских сил, призывали сдаваться в плен, распространяли инструкции для тех, кто решил сложить оружие, и разбрасывали листовки.

В ноябре 2023 года в Сети было опубликовано видео, снятое одним из военных ВСУ. Он жаловался, что российские бойцы по утрам громко включают песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!» и тем самым будят противника.

Газманов в беседе с ИА Регнум отмечал, что считает большой честью использование своих песен для деморализации противника. В России растёт запрос на патриотические композиции, заявил музыкант. В тяжёлые периоды истории России всегда появлялись важные и вдохновляющие солдат песни, с которыми наши предки выходили из окопов, шли на танки и побеждали, сказал Газманов.