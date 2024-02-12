Москва, 12 февраля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Российские бойцы взяли в плен шесть украинских боевиков. Видео опубликовано в Telegram-канале штурмового отряда «Чёрная мамба».

Кадр из видео

Выяснилось, что все шестеро военнопленных являются бойцами нацгвардии родом из Киева. Пятеро из них молодого возраста, самый опытный из них участвовал в боевых действиях против Донбасса с 2014 года.

Появление на передовой молодых киевлян нетипично для спецоперации, поскольку на фронт чаще всего отправляют жителей провинциальных регионов Украины. Пленные оказались идейными нацистами. У них обнаружили шевроны с неонацистской символикой и татуировки со свастикой. Затем их передали в обменный фонд.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что только за прошедшую неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ. С начала спецоперации российские военные уничтожили у противника 570 самолётов, 265 вертолётов, 12 166 дронов и 464 зенитных ракетных комплекса, 14 956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 419 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 5 февраля заявил, что попавший в плен польский наёмник, воевавший за украинскую армию, решил присоединиться к российским войскам. По его словам, поляк призвал всех жителей Польши выступить против действующего правительства, закрывающего глаза на преступления бандеровцев и их последователей.