Москва, 16 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Россия ведёт переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, заявил 16 февраля статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Антон Подгайко/РИА Новости

«Мы продолжаем переговоры с целым рядом стран по установлению безвизового режима. Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать. Процессы идут, в разной степени продвинулись», — сказал он ТАСС.

Также Иванов информировал, что Россия после 1 августа планирует расширить список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы для поездки в РФ.

«К 1 августа, после года функционирования, будут предложения. Там будет ряд предложений по расширению перечня стран, технические моменты. Всё в работе находится», — отметил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство России работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. Министр сообщил о проработке соглашений о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. Эти страны, по его словам, выступают ключевыми партнёрами Москвы.

С 1 августа 2023 года между Россией и Ираном были запущены групповые безвизовые поездки. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

С 29 сентября 2023 года Ангола ввела безвизовый режим с Россией. Между двумя государствами также ведутся переговоры об открытии прямого авиационного рейса между Москвой и Луандой.

В мире, не ограничивающемся Западом, всё больше стран тяготеют к выстраиванию равноправных отношений на основе взаимоуважения и общих интересов, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

25 декабря президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан стран Евросоюза и ещё пяти европейских государств — Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна. Ограничения касаются безвизового въезда дипломатов.