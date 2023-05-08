Абу-Даби, 8 мая, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Правительство России работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. Об этом 8 мая заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Ежегодного инвестиционного форума (Annual Investment Meeting, AIM), проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

По его словам, в настоящее время ближневосточные страны выступают ключевыми партнёрами Москвы в сфере туризма.

«Планируется запуск соглашения о безвизовых групповых туристических поездках с Ираном. Прорабатываются соглашения о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия», — сказал Решетников.

Как отметил глава ведомства, Ближний Восток — один из наиболее перспективных рынков «с точки зрения увеличения въездного туризма и экспорта российских туристических услуг».

Решетников подчеркнул, что в настоящее время профильные ведомства работают над тем, чтобы привлечь в Россию как можно больше туристов из арабских стран. Он также добавил, что туристические операторы из России готовы расширить перечень продуктов и услуг, которые отвечают на запросы и соответствуют культурным ценностям жителей арабских стран.

Ранее Максим Решетников заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведёт активные переговоры с Каиром и Абу-Даби о создании зоны свободной торговли. По его словам, в настоящее время у союза есть временное соглашение с Ираном.