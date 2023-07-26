Москва, 26 июля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по развитию туризма 26 июля заявил о планах запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа.

Юрий Смитюк/ТАСС

Решетников отметил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнётся со дня на день.

«Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают электронные визы. К этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем», — сказал он.

Безвизовые путешествия для организованных групп туроператоры смогут организовывать в рамках межправительственных соглашений между Россией и Китаем и Россией и Ираном. Поездки будут возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек.

Также министр заявил о расширении авиасообщения, это один из приоритетов внешнеэкономической деятельности. Как уточнил Решетников, прямыми рейсами в Россию можно прилететь из более чем 30 стран. Другим направлением работы Минэкономразвития станет обеспечение возможности безналичных платежей для иностранных туристов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае глава Минэкномразвития заявил, что правительство России работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. По его словам, эти страны выступают ключевыми партнёрами Москвы в сфере туризма. Министр сообщил о проработке соглашений о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.

Решетников в июне заявил, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года. Как тогда уточнил Решетников, в июне китайская сторона обещала предоставить перечень туроператоров.

На российско-китайском форуме в Шанхае премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что приоритетом сотрудничества России и Китая является расширение воздушного сообщения.