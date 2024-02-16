Вашингтон, 16 февраля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Инициатива сенатора Линдси Грэма оказывать финансовую помощь Украине в кредит является мошенничеством, так как Киев никогда не сможет вернуть эти деньги, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить Зеленскому $60 млрд, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся, но это мошенничество. <…> Было бы легче, если бы он сам присоединился к ним на поле боя», — написал Карлсон в соцсети Х.

Украина не вернёт долг, в США не смогут её заставить это сделать. По мнению Карлсона, такой шаг является ещё более нечестным способом отправить Киеву больше оружия, отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель больше украинцев, многие из них являются ровесниками самого Грэма.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США уходит до 28 февраля на очередные каникулы так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. В Белом доме такой поворот событий назвали «бегством на незаслуженный отдых». Спикер Майк Джонсон заявил, что на данный момент перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты — необходимо завершить работу над бюджетом США.

С точки зрения американского миллиардера Илона Маска, выделение нового пакета помощи киевской армии и продление боевых действий не помогут Украине. Предприниматель и несколько сенаторов обсуждали последнюю сенатскую инициативу о выделении помощи ВСУ. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года. Это делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания президентом Дональда Трампа, сказал Вэнс.