Такер Карлсон назвал кредит Украине мошенничеством
Карлсон назвал кредит Украине мошенничеством, так как она не сможет вернуть долг
Вашингтон, 16 февраля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Инициатива сенатора Линдси Грэма оказывать финансовую помощь Украине в кредит является мошенничеством, так как Киев никогда не сможет вернуть эти деньги, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить Зеленскому $60 млрд, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся, но это мошенничество. <…> Было бы легче, если бы он сам присоединился к ним на поле боя», — написал Карлсон в соцсети Х.
Украина не вернёт долг, в США не смогут её заставить это сделать. По мнению Карлсона, такой шаг является ещё более нечестным способом отправить Киеву больше оружия, отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель больше украинцев, многие из них являются ровесниками самого Грэма.
Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США уходит до 28 февраля на очередные каникулы так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. В Белом доме такой поворот событий назвали «бегством на незаслуженный отдых». Спикер Майк Джонсон заявил, что на данный момент перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты — необходимо завершить работу над бюджетом США.
С точки зрения американского миллиардера Илона Маска, выделение нового пакета помощи киевской армии и продление боевых действий не помогут Украине. Предприниматель и несколько сенаторов обсуждали последнюю сенатскую инициативу о выделении помощи ВСУ. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года. Это делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания президентом Дональда Трампа, сказал Вэнс.