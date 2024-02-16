Вашингтон, 16 февраля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Город Авдеевка находится на грани перехода под контроль российской армии, заявил 15 февраля на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«Мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия ежедневно продолжает теснить позиции украинцев. Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль», — сказал он.

Во многом на ситуацию повлияли нехватка боеприпасов у ВСУ и превосходство России в живой силе. Это, в свою очередь, произошло из-за неспособности США передавать Украине новые пакеты военной помощи. Если республиканцы в палате представителей не начнут действовать быстрее, то происходящее в Авдеевке может повториться на любом участке фронта, заключил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, привело издание мнение украинских бойцов. Один из боевиков ВСУ признался журналистам, что российские военные оказывают давление и киевская армия вынуждена отступать. Коксохимический завод Авдеевки может стать последним крупным опорным пунктом ВСУ в городе, отметили авторы.

Начальник штаба бригады «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич назвал главную ошибку ВСУ в Авдеевке. По его мнению, тактика действий командования ВСУ, заключающаяся в лобовых атаках, не приносит успеха Украине, поэтому нужно проводить манёвры. Поставляемое Киеву западное вооружение также не позволит достичь успеха на фронте, спасти ситуацию может не технологический прогресс, а то, как его использовать, считает Кротевич.

Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Пётр Михайлович расплакался, увидев в городе российские флаги. Мужчина рассказал, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный населённый пункт. По его словам, в городе вообще домов не осталось. Он добавил, что местные жители два года провели под обстрелами со стороны украинской армии.