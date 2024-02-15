Донецк, 15 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Пётр Михайлович рассказал, что расплакался, увидев в городе российские флаги. Видео с ним опубликовал министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров в Telegram-канале.

РИА Новости/ Юрий Войткевич

«Как увидел российские флаги — заплакал. Наши пришли, родненькие!» — сказал мужчина.

Мужчина заявил, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный населённый пункт. По его словам, там вообще домов не осталось.

«Когда начали бомбить, я ещё дома был, а потом в погреб убежал. А утром встал — ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась. И меня, Бог миловал, не ранило», — сказал Пётр Михайлович.

Он добавил, что местные жители два года провели под обстрелами со стороны украинской армии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, жительница Авдеевки Валентина прошла пешком через линию боевого столкновения, чтобы дойти до родственников в Донецке. По её словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к группе людей, пытавшихся дойти до Донецка через территории, перешедшие под контроль ВС России, в районе гостиницы «Царская охота». По дороге женщина потеряла отца из-за мины, остальные предпочли остаться в укрытии. Она рассказала, что в какой-то момент её даже преследовали два дрона, которые перестали за ней следить только тогда, когда она дошла по поста военнослужащих ВС России.