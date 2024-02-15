Киев, 15 февраля, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Начальник штаба бригады «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич прокомментировал ситуацию в Авдеевке в ДНР и рассказал об ошибках командования ВСУ. Об этом 15 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Кротевича, тактика действий командования ВСУ, заключающаяся в лобовых атаках, не приносит успеха Украине, поэтому нужно проводить манёвры.

«Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?» — заявил он.

Кроме того, Кротевич считает, что поставляемое Украине западное вооружение не поможет достичь успеха на фронте. По его словам, спасти может не технологический прогресс, а то, как его использовать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, переброшенная в район Авдеевки, заявила о чрезвычайно критической ситуации на этом участке фронта. Бойцы бригады назвали обстановку в зоне боёв «авдеевским адом».

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

Руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки.

Обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян ранее указал, что стратегия нового главкома ВСУ Александра Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, в том числе потому, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы.