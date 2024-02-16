Москва, 16 февраля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что европейцы смогут обойтись без российского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Это всё абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают всё с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления», — сказал Цеков «РИА Новости».

По его словам, в Европе все понимают, что никогда не смогут обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. С таким же успехом в ЕС могут заявить, что научились жить без воздуха, который дует с российской стороны, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС не будет продлевать транзит газа из России через Украину. Она сказала, что Европа не заинтересована в продлении соглашения, которое завершается в конце 2024 года, в ЕС «научились жить без российского газа».

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников отметил, что отказ Европы от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом отразился на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, сказал эксперт.

В вопросе продолжения транзита газа через Украину после 2024 года Россия будет учитывать спрос со стороны конечных потребителей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, именно такой логикой будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита. При этом российские компании стараются выполнять обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов вне зависимости от политической конъюнктуры, подчеркнул дипломат.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года.