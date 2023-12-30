Москва, 30 декабря, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В вопросе продолжения транзита газа через Украину после 2024 года Россия будет учитывать спрос со стороны конечных потребителей. Об этом 30 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Известия/Дмитрий Коротаев

«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчёт такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Он уверен, что именно такой логикой будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита. При этом он подчеркнул, что российские компании стараются выполнять обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов вне зависимости от политической конъюнктуры.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что украинские власти в последнее время выражали незаинтересованность в продлении газового контракта.

«Встаёт вопрос: означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?» — добавил Бирический.

Как сообщало ИА Регнум, заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

В конце октября Киев отказался продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Как заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов, Украина не будем инициировать продолжение этого транзита.

Он добавил, что Киев не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнёров. По его словам, Украина не может лишить сегодня некоторые страны ЕС возможности получать газ и готовиться к зиме.

Посол России в Австрии Дмитрий Люблинский, комментируя идею киевских о транзите газа без контракта, заявил, что говорить о новых схемах поставок газа в Европу без участия и согласования с Москвой бессмысленно. Дипломат выразил мнение, что заявления украинских чиновников давно себя обесценили, поэтому не заслуживают внимания Москвы.