Вашингтон, 11 февраля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Требование прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и перевести всю подобную помощь в займы выдвинул 10 февраля экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсести Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«С этого момента и впредь — ты слышишь меня, Сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа — не безвозмездно. Заём может быть на чрезвычайно льготных условиях, например, без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заём», — написал Трамп.

Свою идею политик выдвинул на фоне обсуждения в Сенате законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. По мнению экс-главы Белого дома, у США должно оставаться право потребовать возврата средств в случае необходимости. В частности, Трамп указал, что деньги в обязательном порядке следует потребовать вернуть, если получившая их страна неожиданно разбогатеет либо начнёт выступать против Соединённых Штатов.

Трамп добавил, что раздавать деньги без надежды на их возврат либо без определённых условий не следует. Как указал политик, США больше не должны быть глупыми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп в очередной раз раскритиковал сенатский законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и финансовую помощь Украине и Израилю.

Политик назвал законопроект чудовищным и указал, что проголосовать за него может только глупый человек либо радикал из левых демократов.