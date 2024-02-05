Вашингтон, 6 февраля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вновь раскритиковал сенатский законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и военную и финансовую помощь Украине и Израилю, представленный в понедельник, 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот чудовищный законопроект о границе… У нас уже есть право закрыть границе сейчас, и это то, что должно быть сделано», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В эфире «Шоу Дэна Бонджино» экс-президент США подчеркнул, что этот законопроект является уловкой и возлагает вину на республиканцев. При этом Трамп выразил поддержку спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, ранее критиковавшему законопроект.

Напомним, что представленный сенатом законопроект, который поддержал действующий президент Джо Байден, объединяет выделение денег на охрану государственной границы США, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается выделить почти 120 миллиардов долларов, из которых чуть более 60 миллиардов долларов пойдут на поддержку Киева, в то время как втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов предполагается направить на охрану границы.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал, что в случае своего переизбрания по итогам президентских выборов в 2024 году в первую очередь предпримет все усилия для закрытия американской границы. По словам Трампа, нельзя допустить, что в США нелегально проживали миллионы людей. Также экс-глава государства допустил возможность организации массовой депортации нелегальных мигрантов.