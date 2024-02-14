Москва, 14 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 160 военных ВСУ, сообщил 14 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Конашенков заявил, что за сутки Вооружённые силы России уничтожили на южнодонецком направлении до 250 военных ВСУ.

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.