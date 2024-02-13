Москва, 13 февраля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 250 военных ВСУ, сообщил 13 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили: до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы РФ отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника составили более 165 военных. Группировка войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отразила три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны около населённых пунктов Водяное (ДНР) и Приютное Запорожской области.