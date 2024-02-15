Москва, 15 февраля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Все аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) в Telegram-канале.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет», — уточнили в агентстве.

Вместе с тем в Росавиации уточнили, что службы воздушных гаваней оснащены всеми необходимыми средствами для работы в условиях ухудшения погоды, отметив, что специалисты ведомства и Организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в московском регионе.

Как передавало ИА Регнум, к утру 15 февраля высота сугробов в Москве после сильного ночного снегопада составила 54 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за ночь в столице России выпало 4 см снега.

Синоптик добавил, в течение суток снежный покров подрастет до 60 см при том, что норма составляет 36 см. Рекорд по числу выпавшего снега был установлен в 1994 году. Тогда намело сугробы высотой 65 см.

В свою очередь, Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада.

Ведомство подчеркнуло, что особое внимание уделяет очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, а также станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Комплекс городского хозяйства предупредил, что, по прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится до конца дня.