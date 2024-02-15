Москва, 15 февраля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства Москвы в Telergam-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«В 06:00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Цикл работ будем повторять в течение всего дня. В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что особое внимание уделяет очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, а также станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Комплекс городского хозяйства предупредил, что, по прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится до конца дня.

«Просим автомобилистов в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники», — обратилось ведомство к жителям и гостям Москвы.

Как передавало ИА Регнум, к утру 15 февраля высота сугробов в Москве после сильного ночного снегопада составила 54 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за ночь в столице России выпало 4 см снега. Синоптик добавил, в течение суток снежный покров подрастет до 60 см, при том, что норма составляет 36 см. Рекорд по числу выпавшего снега был установлен в 1994 году. Тогда намело сугробы высотой 65 см.