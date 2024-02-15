Москва, 15 февраля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В Москве высота сугробов к утру 15 февраля составила 54 см, за ночь в российской столице выпало 4 см снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Известия/Анна Селина

«В результате обильных снегопадов, зарядивших в столице в середине ночи, к 9 часам утра высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась на 4 см и составляет 54 см, на Балчуге — 50 см, МГУ и Тушино — 64 см», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в течение ближайших суток снежный покров подрастет до 60 см, тогда как норма составляет 36 см, а рекорд был установлен в 1994 году, когда выпало 65 см.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Москву накрыл ледяной дождь. Городские службы Москвы контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, уточняли ранее в столичном комплексе городского хозяйства.

Оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и аномально высокими показателями, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 13 февраля показания барометров начнут расти, благодаря чему снеговые тучи выдавят за пределы Подмосковья, а с 14 февраля антициклон с архипелага Северная Земля принесёт на Русскую равнину ледяной арктический воздух, в Москве в этот день похолодает до -16 градусов, отмечал эксперт.