Путин прокомментировал случай, когда, выходя из вертолёта, Байден ударился
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился при выходе из вертолёта
Москва, 15 февраля, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал случай, когда летом 2023 года глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолёта.
По мнению Путина, со всеми случались подобные случаи.
«Кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», — ответил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
При этом Путин подчеркнул, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена, сказав, что он не врач.
Как сообщало ИА Регнум, после церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, где Байден упал на сцене, он ударился головой при выходе из вертолёта по прибытии к Белому дому. Об этом сообщила газета The New York Times.
Чтобы свести к минимуму риск травмирования Байдена и число неловких ситуаций, команда президента стала чаще использовать при посадке и высадке из самолёта более короткие трапы. Однако и это не всегда помогает. В числе других мер ― очень крупный шрифт на телесуфлёре и карточки для заметок, чтобы напоминать Байдену о том, что он хочет сказать на собраниях, обозначил телеканал NBC News.
Путин признал, что Россия примет любое решение американцев в выборе президента США, но лучше было бы работать с Джо Байденом.