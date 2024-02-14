Москва, 15 февраля, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал случай, когда летом 2023 года глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолёта.

Kremlin.ru Владимир Путин

По мнению Путина, со всеми случались подобные случаи.

«Кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», — ответил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

При этом Путин подчеркнул, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена, сказав, что он не врач.

Как сообщало ИА Регнум, после церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, где Байден упал на сцене, он ударился головой при выходе из вертолёта по прибытии к Белому дому. Об этом сообщила газета The New York Times.

Чтобы свести к минимуму риск травмирования Байдена и число неловких ситуаций, команда президента стала чаще использовать при посадке и высадке из самолёта более короткие трапы. Однако и это не всегда помогает. В числе других мер ― очень крупный шрифт на телесуфлёре и карточки для заметок, чтобы напоминать Байдену о том, что он хочет сказать на собраниях, обозначил телеканал NBC News.

Путин признал, что Россия примет любое решение американцев в выборе президента США, но лучше было бы работать с Джо Байденом.