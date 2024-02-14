Москва, 15 февраля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин признал, что РФ примет любое решение американцев в выборе президента США, но лучше было бы работать с Джо Байденом. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

На вопрос какой политик лучше для России в качестве лидера США Джо Байден или Дональд Трамп, Владимир Путин назвал первую кандидатуру.

«Байден», — ответил российский президент, добавив, что тот более опытный, прогнозируемый, политик старой формации.

При этом Путин заверил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин более компетентный лидер, чем его американский коллега Джо Байден. Управлять такой разносторонней и большой страной, как Россия, трудно, заявил журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае.

Байден заявил, что экс-глава Белого дома Трамп настраивает Путина атаковать НАТО.

Президент РФ назвал полной чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО, а слова американского лидера Джо Байдена об этом — фигурой речи.