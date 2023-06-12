Москва, 21 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело против украинского врача Геннадия Друзенко, призвавшего к насилию против пленных российских военных, поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 21 марта сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления местонахождения врача будет решён вопрос об объявлении его в международный розыск.

В СК подчеркнули, что Друзенко занял позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики.

Ранее Друзенко, который является руководителем украинского проекта «Мобильный госпиталь» в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат, отдав приказ врачам «кастрировать раненых российских пленных».